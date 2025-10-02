Complete krankzinnigheid hedenochtend aan de Prinsegracht te Den Haag: rond 08.30 uur is een achttienjarige vrouw uit het niets gestoken door een voorbij fietsende knakker. "De verdachte is na het incident gevlucht in de richting van de Schilderswijk. Het gaat om een man tussen de vijftien en twintig jaar oud. Hij heeft een donkergetinte huidskleur en kort, donker haar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte trui. Hij fietste op een te kleine, opvallend oranje fiets met zwarte fietstassen." Maat. WAAROM. ZoekZoek.