Onaangenaam verhaal eerder vandaag over de 30-jarige Ismail Youyou, die zijn eigen moeder vermoordde en daar naar eigen zeggen meer dan 200 keer voor moest steken. Ismail woonde in een instelling, maar zou daar een begeleider hebben aangevallen, waarna hij een weekje naar huis (Groningen) moest. Zijn moeder, een imam die onder andere in een tbs-kliniek werkte, probeerde een andere plek voor hem te regelen, maar tevergeefs. Ismail had gedragsproblemen, en bleek ontzettend veel te gamen, en dat vervolgens als vlog online te plempen. Zijn YouTube-kanaal staat nog online en biedt (voor wie daar behoefte heeft) inzicht in hoe gek gek precies kan zijn.

We zien Ismail bijvoorbeeld zwaaien met een gebroken fles, een maand of drie voor hij zijn moeder vermoordde. Het heeft er alle schijn van dat hij hier - maar ook tijdens andere opnames - vrij diep in een psychose zit.