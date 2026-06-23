BIZARRE VIDEO'S. Huiveringwekkend inkijkje in de psyche van Ismail, die 200x op zijn moeder instak en veel tijd verloor aan gamecasting
Bezuinigen op de ggz niet altijd even handig, deel 637373
Onaangenaam verhaal eerder vandaag over de 30-jarige Ismail Youyou, die zijn eigen moeder vermoordde en daar naar eigen zeggen meer dan 200 keer voor moest steken. Ismail woonde in een instelling, maar zou daar een begeleider hebben aangevallen, waarna hij een weekje naar huis (Groningen) moest. Zijn moeder, een imam die onder andere in een tbs-kliniek werkte, probeerde een andere plek voor hem te regelen, maar tevergeefs. Ismail had gedragsproblemen, en bleek ontzettend veel te gamen, en dat vervolgens als vlog online te plempen. Zijn YouTube-kanaal staat nog online en biedt (voor wie daar behoefte heeft) inzicht in hoe gek gek precies kan zijn.
We zien Ismail bijvoorbeeld zwaaien met een gebroken fles, een maand of drie voor hij zijn moeder vermoordde. Het heeft er alle schijn van dat hij hier - maar ook tijdens andere opnames - vrij diep in een psychose zit.
Op andere video's is een terugkerend onderwerp Allah en diens eisen. Heel lucide is het allemaal niet, maar hij lijkt te worstelen met de wensen van zijn moeder, en mogelijk ook met het werk dat zij doet. Tussendoor denkt hij even dat hij de heilige profeet Mohammed is, en dus Allah mag beledigen; hoe dan ook, de thematiek houdt de getroebleerde knul flink bezig. Het filmpje hieronder heet bijvoorbeeld: 'De schuld ligt op meneer Allah!'
Goed, ander onderwerp dat Ismail bezighield: de liefde. Daar bazelt hij hier wat over, en in een boel andere filmpjes ook, maar eerlijk gezegd werden wij er dusdanig somber van dat we de boel maar af hebben gezet.
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