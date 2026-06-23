Ismail 'voelde zich niet gehoord', stak ruim 200x op zijn moeder in
Wees geen Ismail!
Geen man is een eiland, je gehoord voelen is een mensenrecht, en als moeders al geen luisterend oor meer bieden, dan, tja, hè. De mama van de 30-jarige Ismail Y. was imam in een tbs-instelling, en we schrijven was, want zoonlief wilde haar heel graag iets vertellen, of haar ergens van overtuigen, maar ze wilde maar niet luisteren. En dus stak hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 keer op haar in, en daarna nog een paar keer, als we hem mogen geloven. Ietwat excessief, maar ook geen hele grote trendbreuk; eerder stak hij uit het niets in Groningen op een 47-jarige vrouw in. Afijn, niemand is perfect!
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