ZoekZoek! Aanrander in Groningen
Is dit nou een echte Grunneger of niet
De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 2 april is een vrouw in Groningen aangerand door de smeerkees in dit topic. "Deze man belaagde haar op het moment dat ze bijna op het Damsterdiep was. Hij pakte haar van achteren vast daarna vond ook de aanranding plaats. Het slachtoffer wist zich na enkele seconden los te rukken en is weggerend." Een paar maanden later heeft de politie maar eens een oproepje geplaatst. Klein tipje: misschien eerst effe met het COA bellen? Zingen kan hier of via 0800-6070.
En van wie is die fiets eigenlijk
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