Het is vannacht helemaal misgegaan in Meerstad, even ten oosten van de stad Groningen. Een echtpaar van 53 jaar oud is om het leven gekomen, hun 13-jarige dochter is aangehouden. Volgens DVHN zijn de slachtoffers Johan Enting en Mathilda Diemel. "De schok in de buurt is enorm", zegt de verslaggever van RTV Noord. De buurt heeft geen idee waarom de ouders om het leven zijn gebracht. "Het waren de liefste mensen van de wereld", aldus een aangeslagen familielid. In de tuin stond nog een verkoopbord - het huis is onlangs verkocht en de bewoners gingen verhuizen naar een andere plek in de buurt. Buurtbewoners zeggen dat ze vannacht 'een enorme knal' hebben gehoord, maar dat kan ook de politie zijn die is binnengestormd. Tering. Later meer.