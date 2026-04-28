LONGREAD! Waterschap en provincie smijten met belastinggeld om Groningse boeren te pesten

Allemaal voor de geweldige natuur (?) in Lucaswolde (?)

Voor veel mensen is Groningen ver weg, maar als je in Groningen woont is het juist heel erg dichtbij. Zo ook voor Driekus Vierkant, bekend van het internet alsmede van GeenStijl, het blogcollectief van mensen die zo af en toe een beetje om zich heen kijken en zo nog eens wat te weten komen. Over commissaris van de Koning René Paas bijvoorbeeld, maar vooral over het plan van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest om het gebied rond Lucaswolde (nog best wel dichtbij de rest van Nederland, red.) in te richten als waterberging annex natuurgebied. En bij dat laatste puntje wringt de schoen. Er wordt namelijk enorm veel (Europees) belastinggeld gebruikt om de boel daar lekker ecologisch verantwoord in natuur om te toveren, wat weer slecht nieuws is voor boeren vanwege de stikstoffuik. De waterberging zou een stuk goedkoper zou kunnen, maar dan moet dat geld uit de borstzak van het waterschap zelf komen, terwijl nu de broekzak van het Rijk, EU-subsidies en provinciebudgetten kan worden aangewend. Klinkt ingewikkeld, is het ook best, maar u kunt het dus allemaal even langlezen bij Driekus. De totale klapjosti's van FDF zijn ook boos (al een tijdje), maar hee. Misschien hebben ze dus wel een punt. Hele MOETLEES BLOG HIERRRR.

Tags: groningen, lucaswolde, driekus vierkant
@Ronaldo | 28-04-26 | 13:29 | 9 reacties

Dit wil je ook lezen

ZWARE AARDBEVING in Groningen

PANIEK! Een van de zwaarste bevingen ooit (in Groningen dan)

@Mosterd | 14-11-25 | 06:55 | 299 reacties

