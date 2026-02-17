Feest, tweeduizendste gasbeving waargenomen
Stop de gaswinning nu! (oh wacht)
Nederland, het land waar we de natuur graag een klein beetje helpen. Zoals we bij gebrek aan uitgestrekte natuurvlaktes de Oostvaardersplassen aanlegden in Flevoland, gaven we bij gebrek aan schuivende tektonische platen GASBEVINGEN aan het Noorden. Zodoende werd gisteravond alweer gasbeving NUMMER 2000 waargenomen bij Usquert. De ellende begon ooit allemaal zo'n 20 jaar na het begin van de gaswinning en ja, de gaskraan is al bijna 2 jaar (soort van) definitief dicht
dus dan zijn alle problemen voorbij MAAR NIEMAND WEET DUS wanneer die bevingen precies gaan stoppen. Voor de Groningers wordt het nog jaren en jaren uit bed trillen, nieuw servies aanschaffen, schade aan het huis rapporteren, wachten, naar de scheuren wijzen ten overstaan van tientallen IMG-experts, adviseurs en aannemers, nog meer wachten en vervolgens gewoon weer uit bed trillen. Ooit gaat het over, ooit gaat alles over. Plus, met een jaartje of 5 miljard wordt de aarde opgeslokt door de zon en dan wordt het hier heel warm dus boeit het ook niet meer zoveel dat we geen gas meer hebben. Voor nu, op naar de volgende 2000!
