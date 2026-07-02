Gedoe in Groningen. Dat heb je vaak, en wat je dan ook vaak hebt, is dat de hier ter redactie (en ter redactie van de zeloten van Pointer) bekende Driekus Vierkant zich er diametraal tegenaan bemoeit. Nu dit weer. "Komen er nieuwe kerncentrales in Groningen of in Zeeland? Dat is de grote vraag nu voor het kabinet twee locaties zijn overgebleven: De Eemshaven of Terneuzen. De Zeeuwen lijken er voorzichtig voor open te staan, maar de Groningers absoluut niet", meldt Met Het Oog Op Morgen, de blik van de Randstad. Maar is dat wel zo? Driekus dook in de enquêteresultaten en in de berichtgeving tot aan metadatalevel aan toe (kalm aan Sherlock, red.) en vond dat het met "absoluut" reuze meevalt. Sterker nog, het lijkt haast wel alsof de lokale politiek en media vooral heel erg graag willen dat er geen draagvlak is. Wat gek is, want er gaat niets boven kernenergie. En in het kader van de constructieve journalistiek komt hij ook nog met een plan! "Geef Groningers en hun bedrijven stroom tegen kostprijs plus, en geef de regio een aandeel met dividend op de export naar de rest van het land. Dan schiet die 51 procent draagvlak moeiteloos richting 75. De vraag is niet of Groningen het zich kan permitteren een kerncentrale toe te laten. De vraag is of het zich kan permitteren die kans te laten lopen, omdat het te druk was met klagen. Zet de draagvlakmachine uit. En begin met de hand die er het hardst aan draait: de eigen." BINDENDE LEESTIP derhalve.