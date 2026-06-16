Erg jammer dit voor de verworpenen der aarde. Het is klaar met het communistische heilstaat Oost-Groningen, de enige plek in Nederland waar Lenin en Marx ooit echt op een voetstuk stonden. Kameraad Engel Modderman stopt met het aanwakkeren van de revolutie vanuit de gemeenteraad van Oldambt en vertrekt naar Servië. Hij zat er sinds 1982, maar in die tijd hebben de Grunnegse arbeiders ook veel aan hem gehad. Modderman verzette zich tegen de komst van een nieuw dorp in heg Oldambtmeer, dat kwam er toch, Modderman verzette zich tegen een nieuw cultuurhuis in Winschoten, dat kwam er toch, maar de rode rakkers knokten daar wel een Hamer en sikkellaan in Nieuw-Beerta en een enorm beeld van Lenin op een bedrijventerrein in Tjuchem voor terug. Prestaties waar de successen van Che Guevara bij verbleken. Topgozer was dat trouwens. Na Esmah Lahlah nu dus weer een strijder die vertrekt naar een oord dat nog wel commie-vriendelijk is. De toekomst van de polderbolsjewieken rust nu volledig op de schouders van Bob van Left Laser.