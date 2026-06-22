Die hele ""hersteloperatie Groningen"" staat inmiddels dusdanig op instorten dat Nationale Ombudsman Van Zutphen zich genoopt ziet de noodklok te luiden middels een brandbrief aan de Kamer. Daarin geeft hij de Nationaal Coördinator Groningen, het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de gehele overheid een tik (8 op de schaal van Richter) op de vingers: "Het kan niet langer zo doorgaan. Mensen zijn te vaak teleurgesteld. Het huidige hersteltraject leidt onvoldoende tot concrete oplossingen voor de mensen die daar al jarenlang op wachten." Er wordt, netter gezegd, geen moer voor de Groningers bereikt en tot overmaat van ramp raakte het Instituut Mijnbouwschade ook nog eens 329 dossiers van inwoners kwijt. En ondertussen verdienen schadebureaus miljoenen aan het Groningse leed en blijven de inwoners zelf rillen, trillen en bibberen dat het een aard(beving) heeft. De gasvelden worden dan misschien volgestort met beton, deze bodemloze put van onbekwaamheid en ellende blijft gewoon gapen en meuren. Echt uitstekend en lekker en top en goed en puik gewerkt allemaal.