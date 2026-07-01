Even in onze Purpuz Planner kijken... Ja hoor, daar staat het, 1 juli om 09.00, pro-formazitting tegen Clen Verkleij! Deze burn-out met een hartslag, de mateloos mediageile bedenker van die gare agenda, moet zich verantwoorden voor het feit dat zijn verloofde en de moeder van hun jonge dochter is vergiftigd en verdronken. De bij ABN Amro werkzame Leonie werd dood aangetroffen in de badkuip van hun woning in Amsterdam; Clen (wat een naam) werd twee weken later ingerekend. Wannabe-BN'er Clen kent u mogelijk uit een van de datingshows waaraan hij heeft meegedaan (Iris Hond: "Ik dacht: wat is dit voor iemand, shit") of een van de talloze interviews waaraan hij zich heeft opgedrongen. Vice, Yogacoach, BNR, Groeivoer, Grind, Wakker Worden, Heroes Academy, Binnenkijken, enz. enz. enz., met name positivogeleuter, maar vooral heel veel aandachtstrekkerij. Vandaag staat Clen weer even midden in de belangstelling; hij ontkent de beschuldigingen. Ja dat kan natuurlijk ook! Zo meer.

Update 09:02 - Tante Sas is er uiteraard bij: "Volgens het Openbaar Ministerie zou hij haar hebben vergiftigd, op het hoofd hebben geslagen en haar hoofd onder water hebben gehouden"