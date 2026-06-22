Bloedirritante zelfhulpgoeroe Clen Verkleij 'verdacht' van vergiftigen & verdrinken van z'n vrouw
ABN-AMRO-moordenaar 1
Daarrrr zijn de 'verdenkingen' tegen Clen Verkleij (39), de 'zelfhulpondernemer' die het internet en televisie volplempte met positivogebral, schijnvrolijkheid en tergende aandachtstrekkerij. Deze wannabe influencer, bekend van datingshows op televisie en z'n gare plannertje, verkocht aan de buitenwereld een heel leuk leven, maar het hengelen naar likes en aandacht kwam in een ander licht te staan toen hij werd opgepakt voor de moord op z'n bloedeigen vrouw, tevens de moeder van zijn jonge kind. De verdenking door het OM: het vergiftigen en verdrinken van de vrouw. Zij werkte bij ABN-Amro en was een van de twee werknemers van de bank die in enkele dagen tijd werd vermoord: 'toeval', volgens de politie. Over de verdachte in die andere zaak, een 36-jarige """Italiaan""", hebben we opmerkelijk genoeg NIKS meer gehoord. Iemand?
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