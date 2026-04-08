Types die zichzelf na een burnout tot zelfhulpgoeroe bombarderen vinden wij vaak vreemde snuiters, maar ze worden niet allemaal verdacht van partnermoord. Maar dan heb je dus ook deze: Clen Verkleij (39). De ondernemer achter Purpuz, een papieren agenda die bedoeld is 'om je doelen en dromen te verwezenlijken' en door Clen in een Vice-interview omschreven werd als 'soort life coach op papier', verreweg de meest millennial-coded manier om een papieren agenda in de markt te zetten. Inspiratieverkoper Clen werd gisteren opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige vrouw, de moeder van zijn kind en medewerkster van ABN Amro, die op 26 maart in haar woning in Amsterdam Oud-Zuid door een misdrijf om het leven kwam. Verdachte Clen was niet alleen een graag geziene figuur in de wereld van lifecoaches en goeroemeuk, hij was ook te zien op televisie. In 2019 ging hij op date met Iris Hond in een programma op Net5 (toen kortstondig 'Net5 Powered by LINDA.' geheten). Over die date zei Iris Hond in dat programma: "Ik dacht: wat is dit voor iemand, shit." Same, Iris, same. Een jaar later dook Clen op in Lang Leve de Liefde, waar hij een evenmin succesvolle date beleefde, om zijn botte houding werd uitgekotst door kijkers en, saillant, als activiteit een les zelfverdediging tegen een mesaanval gaf. Verschrikkelijke dates, maar misschien kunnen deze vrouwen daarover achteraf maar beter opgelucht ademhalen. Bizar hoe het allemaal kan lopen. Beelden na de breek.

