Een ontzettend slimme zet van Khalid Kasem: hij blijft het onderzoek naar Khalid Kasem dwarsbomen, waardoor hij nog steeds verdachte is van een buitengewoon ernstig strafbaar feit. Vandaag maakte de Hoge Raad namelijk bekend dat de zaak waarin is besloten dat drie opnames (waaronder deze, en deze) van Peter R. de Vries gebruikt mogen worden in het onderzoek naar Kasem, opnieuw gedaan moeten worden. Kasem en Royce de Vries hadden geklaagd dat er op de drie geluidsbanden ook informatie over andere andere cliënten te horen is. De rechter vond dat onzin, maar de Hoge Raad vindt dat die niet goed genoeg heeft gemotiveerd waarom. Overigens laat de Hoge Raad aan GeenStijl weten dat de raadsheren die dit hebben besloten de opnames, in tegenstelling tot de rechter-commissaris, zelf niet hebben beluisterd.

Dat betekent dus dat de rechtbank nu nog een keer naar de tapes gaat luisteren, dan alsnog zal concluderen dat een deel van de opnames wel degelijk gebruikt mag worden (die informatie over andere cliënten is trouwens zo spannend niet, anders had u er wel iets over gelezen op wee wee wee punt geenstijl punt en el), daarna moet er dus nog onderzoek naar worden gedaan, en pas dan zal de rijksrecherche pas kunnen concluderen wat Hanneke Groenteman en Sophie Hilbrand al lang weten: dat die lieverd Khalid Kasem natuurlijk hartstikke onschuldig is. Tot die tijd blijft Khalid K. verdachte. Maar van harte gefeliciteerd hoor met deze geweldige juridische overwinning.