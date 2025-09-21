Geen gaslek! Want volgens een politiewoordvoerder was de explosie aan de Bonenburg in Vlissingen Noord "met opzet en buiten de woning ontstaan". Of de explosie gericht was tegen "een bepaald iemand in de straat, is allemaal onderdeel van ons onderzoek", en dus nog niet bekend. Met beschadigde gevels, verschoven dakpannen en gebarsten ruiten was het een beste ravage, en drie mensen hadden medische zorg nodig wegens glassplinters, waarvan een 15-jarige jongen "lichtgewond" naar het ziekenhuis moest. Er zaten daar toch niet toevallig zeven Pizzabakkers hè? Over de dader schrijft de politie: "Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De politie roept getuigen op om zich te melden. Alle tips zijn welkom!"