achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Explosie vernielt zeven huizen in Vlissingen, drie gewonden, politie gaat uit van misdrijf

Dat krijg je dus met rijtjeshuizen

Geen gaslek! Want volgens een politiewoordvoerder was de explosie aan de Bonenburg in Vlissingen Noord "met opzet en buiten de woning ontstaan". Of de explosie gericht was tegen "een bepaald iemand in de straat, is allemaal onderdeel van ons onderzoek", en dus nog niet bekend. Met beschadigde gevels, verschoven dakpannen en gebarsten ruiten was het een beste ravage, en drie mensen hadden medische zorg nodig wegens glassplinters, waarvan een 15-jarige jongen "lichtgewond" naar het ziekenhuis moest. Er zaten daar toch niet toevallig zeven Pizzabakkers hè? Over de dader schrijft de politie: "Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De politie roept getuigen op om zich te melden. Alle tips zijn welkom!"

Tags: Vlissingen, Bonenburg, misdrijf
@Spartacus | 21-09-25 | 10:30 | 181 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Vlissingen krijgt: geen slavernijmonument

Vlissingen, de geboortestad van 's lands helden zoals Tofik Dibi en Patrick Lodiers

@Spartacus | 02-02-24 | 11:00 | 221 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.