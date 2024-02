De stad kreeg al geen marinierskazerne en nu krijgt het ook al geen slavernijmonument. 17 van de 25 gemeenteraadsleden stemden tegen het plan. Eind juni 1 zette Angélique Duijndam van Keti Koti Zeeland uit eigen beweging en zonder toestemming het bovenstaande monument neer, en dat ging allemaal goed zolang de NOS-camera's erop stonden. Daarna "werd het al snel beklad. Twee weken later werd het op last van de burgemeester weggehaald, omdat het er zonder vergunning stond. Sindsdien stond het in de binnentuin van het Maritiem Muzeeum Zeeland in Vlissingen."

Duijndam lanceerde een burgerinitiatief om het monument alsnog op de boulevard te krijgen, maar dat strandde gisteren dus op de onverbiddelijk duin der democratie. Mensen in Vlissingen die een slavernijmonument willen zien moeten vooralsnog dus helemaal naar Middelburg (12 minuten), want daar staat wel een slavernijmonument.