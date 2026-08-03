Met het wagentje (hoge instap) terug van een maandje Birkenstocklopen in Benidorm? FLITS! Drie heerlijke weken Zuid-Frankrijk gehad met kids en sleurhut en maar vijf uur vertraging op de A16 bij Hazeldonk deze keer. FLITS! Ja we zijn op weg naar onweer bij het Gardameer we verheugen ons op de Autogrill. FLITS! Autobahn gepakt lekker dicht bij huis Duitsland wat een fijn land en die mensen zo Duits. FLITS! Keertje naar Kopenhagen geweest hartstikke leuk niet al te warm nu gelukkig weer op weg naar huis. FLITS! België. FLITS! Terug van de autovakantie naar elk ander Europees vakantieland in geldnood (Polen, Servië of Portugal?). FLITS! Of u nou 108, 109, 110 of, na de correctie, 105 kilometer per uur rijdt, vanaf vandaag moet u oppassen voor de jaarlijkse tweejaarlijkse Europese graaimarathon vermomd als FLITSMARATHON van de marathongraaiers van Roadpol. Bespaar uzelf de portemonneepijn, de vakantie was immers al zo duur. Flitsloze vaart!