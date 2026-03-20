DE BIJNA-ZELFRIJDENDE AUTO KOMT BIJNA NAAR NEDERLAND
Gaaf.
Together with RDW, we have officially completed the final vehicle testing phase for Full Self-Driving (Supervised) and have submitted all documentation required for the UN R-171 approval + Article 39 exemptions. The RDW team is now reviewing the documentation and test results…— Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) March 20, 2026
Mooi nieuws voor Tom Waes, of ex-burgemeesters van Groningen. De toekomst is HIER. Of eigenlijk bijna. Tesla heeft aangekondigd dat de testfase van het 'Full Self Driving (Supervised)' is afgerond en Nederland de uitrol ervan waarschijnlijk gaat goedkeuren op 10 april. Full self driving, maar dan wel supervised dus eigenlijk niet echt full. Je moet nog wel achter het stuur zitten en toekijken hoe er gereden wordt, soort cuckstoel dus. Volgens Elon Musk gaat de semizelfrijdende boel daadwerkelijk gelanceerd worden op stonerfeestdag 4/20, dus dan weten we meteen hoe het voelt om knetterstoned in een zelfrijdende Tesla te zitten. ZIN IN.
Dit wil je ook lezen
Vrw. (Katja Schuurman) zkt. valentijn
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt op prijs gesteld
Prach-tig-e poll van Omroep Brabant, applaus
Hoe ouder, hoe gekker!
Kabinet gaat verkeersaso plagen (maar doodrijders zijn na paar maandjes weer vrij)
Kabinet gaat nog meer cursussen uitdelen
Bejaardenclub VVN wil snelheid naar 0 km/h
Om ongelukken te voorkomen
Automobilisten moeten vanaf 2030 betalen voor elke gereden kilometer
En de inwoner van Nederland is weer eens het kind van het rekeningrijden