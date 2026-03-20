DE BIJNA-ZELFRIJDENDE AUTO KOMT BIJNA NAAR NEDERLAND

Gaaf.

Mooi nieuws voor Tom Waes, of ex-burgemeesters van Groningen. De toekomst is HIER. Of eigenlijk bijna. Tesla heeft aangekondigd dat de testfase van het 'Full Self Driving (Supervised)' is afgerond en Nederland de uitrol ervan waarschijnlijk gaat goedkeuren op 10 april. Full self driving, maar dan wel supervised dus eigenlijk niet echt full. Je moet nog wel achter het stuur zitten en toekijken hoe er gereden wordt, soort cuckstoel dus. Volgens Elon Musk gaat de semizelfrijdende boel daadwerkelijk gelanceerd worden op stonerfeestdag 4/20, dus dan weten we meteen hoe het voelt om knetterstoned in een zelfrijdende Tesla te zitten. ZIN IN.

Tags: tesla , autorijden, zelfrijdend
@Zorro | 20-03-26 | 13:24 | 96 reacties

