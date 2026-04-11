RDW <3 Elon Musk. Bijna-zelfrijdende Tesla OFFICEEL TOEGELATEN op Nederlandse wegen
Wat een tijden
De toekomst van mobiliteit is aangebroken— Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) April 10, 2026
FSD Supervised has been approved in the Netherlands 🇳🇱 & will begin rolling out in the country shortly!
Trained on billions of kilometers of real-world driving data, it can drive you almost anywhere under your supervision – from… pic.twitter.com/M5Vv02YHUE
Niet alleen de Artemis-crew is TERUG, wij zijn ook ontzettend terug. En 'wij' is Nederland gidsland, hét Europese land waar (een soort van) zelfrijdende Tesla's (een soort van) toegestaan zijn. "De RDW heeft een typegoedkeuring afgegeven voor het rijhulpsysteem van Tesla, FSD Supervised (Full Self Driving Supervised). Dit rijhulpsysteem is meer dan anderhalf jaar uitvoerig onderzocht en getest op onze testbaan en op de openbare weg". Maar! De handjes mogen nog niet helemaal los. "Een voertuig met FSD Supervised is niet zelfrijdend. Het is een rijhulpsysteem en de bestuurder blijft verantwoordelijk en moet altijd controle houden." Ja ja zal allemaal wel RDW, die we kennen van het goedkeuren van de Stint en de fatbike, maar de toekomst is dus gewoon hier. Zelfrijdende auto's, wie had dat gedacht. Straks komen ze ook nog met een lamp die nooit kapot zal gaan. Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren (LIVEBLOG)!
Piemels uit de broek voor de RDW!
RDW was extremely rigorous in their review https://t.co/H08x1qS9Y5— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2026
Reaguursels
