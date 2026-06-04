Niet dat de KNVB iets te zeggen heeft over 10.000 Algerijnen die na de wedstrijd allemaal weer oprotten naar hun eigen land (Frankrijk) maar dit was wel mooi he. Bij iedere Nederlandse voetbalwedstrijd worden 250 bezoekers door Bond & Burgemeester met ID-koppeling, minimaal aantal personen in een wagen en alcoholverbod op een onmogelijke tijd met tig andere betuttelmaatregelen als criminelen onder zware politiebegeleiding op een afgelegen parkeerplaats in een combibus geslagen, om als een hond in een afgetrokken glazen kooi (dit gaat over jullie, NAC Breda) te worden gegooid, en iedereen die z'n mond opentrekt of per ongeluk de verkeerde aankijkt heeft al een stadionverbod te pakken. Een fakkeltje is 18 maanden stadionverbod, een vlaggenstok meenemen is een stadionverbod, een verkeerd liedje zingen is een stadionverbod en als de meekijkcamera's de andere kant op staan ramt de ME je gewoon helemaal in elkaar. Maar hey, zet vooral 10.000 Algerijnen met fakkels, Cobra's en laserpennen op de korte zijde! Grijpen we wel weer in als een supportertje straks in de Keukenliga een plastic bekertje tegen de cornervlag mikt. Kunnen we de boel weer heel dapper staken en met z'n allen janken over voetbalsupporters. En de Dutch Fanatics? WAAR WAREN ZIJ EIGENLIJK OM DE EER VAN NEDERLAND TE VERDEDIGEN?