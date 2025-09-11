Kijk u HAD na de openbare vrijpartij tussen Rob Jetten en Sander Schimmelpenninck (291.000 toeschouwers) wéér kunnen inschakelen voor RTL Tonight. Dat deed u niet, maar als u dat wel had gedaan, dan had u gezien dat Michiel Vos goed kan duiden. Dat Ahmed Aboutaleb weet dat er 'vergif op ingenomen kan worden dat Democraten de schuld krijgen'. Dat diezelfde Aboutaleb in Rotterdam 'miljoenen' investeerde in paaltjes tegen vrachtwagens (u kunt er trouwens vergif op innemen dat de islam daar de schuld van krijgt). Dat het volgens Ahmed Aboutaleb eigenlijk allemaal de schuld is van: wapens. Als u had ingeschakeld had u gezien dat Martijn Kitsendinges allemaal dingen vindt van Rusland, en dat de boeiende man Jesse Klaver met opgeheven wijsvinger een laatste waarschuwing uitdeelt aan datzelfde Rusland. Dat reserve-Wouter (Floor Bremer) allemaal interessante dingen heeft te vertellen over de politiek, daar horen we haar anders nooit over. Is het al tijd voor zwaar nieuws met een luchtig brilletje? Ja! Hi hi ha ha daar is Jaïr, handje op de schouder, hi hi ha ha Jaïr wat ben je toch een guitige pik. U had kunnen zien dat ene Josine het had over Amalia. SUPERRRRRRinteressant. En dan nog iets met prins Harry! Vertel ons in godsnaam meer! En dan had u nog een keer Ahmed Aboutaleb gezien, de Roxanne Knetemann onder de Marokkaanse burgemeesters, over het gevaar van soevereinen. Wat zijn ze gevaarlijk, en wat zijn ze met weinig. Ahmed jongen, we drinken je takes als lauwe thee. We hangen aan je lippen, we verzuipen in je ogen. Vooral omdat je zo'n enorm sympathieke salafist bent. Dan had u nog iets kunnen zien over Google Trends in Dwingeloo. En tot slot nog iets over Musk, want hij is niet meer de rijkste, maar onder de streep had u vooral een hele avond naar de fenomenale presentator Humberto Tan kunnen kijken. Humberto Tan, de man die alles kan, vooral stoelen verkopen. Einde, tot vanavond, op naar de 250.000 kijkers.