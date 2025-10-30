Het gaat niet lekker met de kijkcijfers van RTL Tonight en de enige aflevering die de laatste tijd nog een beetje bekeken is, was die met Davey van First Dates (die waarschijnlijk moslim is). En dat was, zo las u al op GeenStijl, een hele slechte uitzending. Maar! Boze Geesten, bekend van internet, heeft die ene aflevering nog eens extraspeciaal uit elkaar getrokken. En voor iedereen die zo af en toe de tv nog eens aanknipt en zich dan de vinketering ergert is het: genieten. Deze ongetwijfeld door veel minder dan RTL Tonight bekeken YouTube-aflevering is ons inziens de culturele knock-out van het door commerciële jongens van een productiehuis bedachte kutconcept van het duidersteam. Want als je duidersteam debielen van het kaliber Gijs Rademakers (echt een hele domme jongen, we hebben het in Nederland te weinig over hoe dom Gijs Rademakers is, er zouden talkshows moeten zijn waarin besproken wordt wat een domme jongen 'dinofan' Gijs Rademakers is, red.), Erben Wennemars (kon hard schaatsen) en Beau van Erven Lees Die Achterlijke Columns In Het AD Er Maar Eens Op Na bevat, dan ga je het altijd verliezen. Zelfs van Chris Woerts. Nou ja. Hele video kijken dus, met ook nog allemaal reflectie op De Cultuur Enzo.