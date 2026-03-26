DOUCHEMUNTJESGATE. D66-minister Boekholt-O'Sullivan betreurt ontstane ophef: 'Onzorgvuldig, leer ik van'
NU WÉL EEN (kudt) ANTWOORD
D66-minister en generaal buiten werking Elanor Boekholt-O'Sullivan sprak over douchemuntjes, werd daarover bevraagd, gaf geen antwoord (zie hieronder), bleek te LIEGEN over douchemuntjes, gaf de schuld aan The Guardian terwijl ze zelf een grote leugenaar is, werd daarover bevraagd door Kamerleden Beckerman en Van der Plas en
zegt nu eindelijk sorry voor het liegen geeft nu dan eindelijk ergens antwoord op door vanaf een briefje voor te lezen dat ze de ontstane ophef 'betreurt', door te zeggen dat ze 'onzorgvuldig' was (geen synoniem van liegen), door te beloven dat ze ervan 'leert' en door stamelend nog enigszins terug te vechten dat ze wel in een bepaalde 'context' loog. Wat gaat ze diep door het stof zeg. In het leger had de hele bataljon vierhonderd keer mogen opdrukken door zo'n faalhaas maar helaas werkt dat niet zo bij een kabinetsploeg. Deze minister is een treinramp, een schip zonder kanon, deze minister is een feldwebel in de politiek, anderen zeggen kletsmajoor, maar in ieder geval is Elanor Boekholt-O'Sullivan als minister totaal maar dan ook totaal en volledig alsook compleet alsmede in het geheel ONGESCHIKT [X].
Boekholt-O'Sullivan afgelopen dinsdag
VIDEO. Minister Boekholt-O'Sullivan geeft GEEN ANTWOORD op de vraag waarom statushouders nog altijd voorrang krijgen boven Nederlanders op de wachtlijst voor een sociale huurwoning pic.twitter.com/eIjuE4nkKP— GeenStijl (@geenstijl) March 24, 2026
Reaguursels
