Weekupdate Oekraïne (20). Rusland gooit Oekraïne plat, iconisch Holenklooster in brand, Brekelmans waarschuwt voor de allerlaatste keer
Zelfde schijt, andere dag
In het Slavische theater kreeg Oekraïne afgelopen nacht weer te maken met de Russische destructiedrang: er vlogen 681 projectielen de grens over, voornamelijk drones en een tiental raketten, waarbij niet alles uit de lucht gehaald kon worden. Vijf doden in Kiev, tientallen gewonden, veel mensen in het ziekenhuis. De Russen doen niet eens meer moeite om te mikken op militaire installaties: de drones vliegen gewoon regelrecht woongebouwen in. Het belangrijkste nieuws was dat het Holenklooster (Kyiv Perchersk Lavra) is getroffen - qua status bijvoorbeeld onze Dom in Utrecht. Het Holenklooster, een trekpleister voor pelgrims en een van de heiligste plekken van het land, vloog daarbij in brand. President Volodymyr Zelensky is meteen een kijkje gaan nemen; hij laat inmiddels weten dat de brand is geblust.
Door het Russische geweld is VVD-bobo Ruben Brekelmans, voormalig MinDef en Oekraïne-sponsor, maar eens in de pen geklommen. Hij waarschuwt Vladimir Poetin NU ECHT voor de allerlaatste keer. "Deze Russische terreur mag zich niet verspreiden. Oekraïne verdient voluit onze steun!" En volgende week verstuurt Ruben Brekelmans weer precies hetzelfde gratweetje voor de bühne, en de week erna verstuurt Ruben Brekelmans weer precies hetzelfde gratweetje voor de bühne, enz. enz.
Voor de nerds zijn er weer prachtige kaartjes van de frontlinie te vinden bij het Institute for the Study of War. Belangrijkste stadje in het verhaal is momenteel Kostyantynivka, voor de oorlog zo'n 70.000 inwoners, van wie er nog nog circa 2.000 zijn gebleven. De Russen hebben voet aan de grond gekregen, met een kleine voorhoede tot circa 200 man. Voorlopig houdt Oekraïne dan ook stand. Twee Oekraïense journalisten van de Kyiv Independent zijn embedded bij de 24th Mechanized Brigade en hoe het eraan toe gaat aan het front, in Kostyantynivka dus, ziet u in de zeer kijkenswaardige reportage hieronder. Het is een godvergeten land, geterroriseerd door drones. Iedere dag drones. Horror, gruwel, alles.
Poetin staat onder druk, dus antwoordt hij met meer terreur.— Ruben Brekelmans (@rubenbrekelmans) June 15, 2026
Een historisch klooster, musea, theaters, een school: vannacht was weer niks heilig voor de Russische agressie.
En voor iedereen die beweert dat Poetin opkomt voor ‘traditionele waarden’: hoe past het bombarderen van… pic.twitter.com/jLL8hOP9wV
De Oekraïners zijn: boos
By striking the Kyiv Pechersk Lavra, one of the greatest holy sites of Christianity, Putin has forever put his name on the list of history’s worst barbarians.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 15, 2026
He should be damned for centuries. And he will lose this war.
From the Horde in the 13th century to the Nazis and… pic.twitter.com/yatMafK68E
Tot slot nog even deze engbek
Russian propagandist Vladimir Solovyov:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Europeans robbed me with no reason.
They put sanctions against me for blaming Ukrainian Nazis. Isn't it for the first time that an anti-fascist Jew has been robbed by Europeans?
Well, that's quite normal for European history. pic.twitter.com/SC9xgLwZQp
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