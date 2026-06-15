In het Slavische theater kreeg Oekraïne afgelopen nacht weer te maken met de Russische destructiedrang: er vlogen 681 projectielen de grens over, voornamelijk drones en een tiental raketten, waarbij niet alles uit de lucht gehaald kon worden. Vijf doden in Kiev, tientallen gewonden, veel mensen in het ziekenhuis. De Russen doen niet eens meer moeite om te mikken op militaire installaties: de drones vliegen gewoon regelrecht woongebouwen in. Het belangrijkste nieuws was dat het Holenklooster (Kyiv Perchersk Lavra) is getroffen - qua status bijvoorbeeld onze Dom in Utrecht. Het Holenklooster, een trekpleister voor pelgrims en een van de heiligste plekken van het land, vloog daarbij in brand. President Volodymyr Zelensky is meteen een kijkje gaan nemen; hij laat inmiddels weten dat de brand is geblust.

Door het Russische geweld is VVD-bobo Ruben Brekelmans, voormalig MinDef en Oekraïne-sponsor, maar eens in de pen geklommen. Hij waarschuwt Vladimir Poetin NU ECHT voor de allerlaatste keer. "Deze Russische terreur mag zich niet verspreiden. Oekraïne verdient voluit onze steun!" En volgende week verstuurt Ruben Brekelmans weer precies hetzelfde gratweetje voor de bühne, en de week erna verstuurt Ruben Brekelmans weer precies hetzelfde gratweetje voor de bühne, enz. enz.

Voor de nerds zijn er weer prachtige kaartjes van de frontlinie te vinden bij het Institute for the Study of War. Belangrijkste stadje in het verhaal is momenteel Kostyantynivka, voor de oorlog zo'n 70.000 inwoners, van wie er nog nog circa 2.000 zijn gebleven. De Russen hebben voet aan de grond gekregen, met een kleine voorhoede tot circa 200 man. Voorlopig houdt Oekraïne dan ook stand. Twee Oekraïense journalisten van de Kyiv Independent zijn embedded bij de 24th Mechanized Brigade en hoe het eraan toe gaat aan het front, in Kostyantynivka dus, ziet u in de zeer kijkenswaardige reportage hieronder. Het is een godvergeten land, geterroriseerd door drones. Iedere dag drones. Horror, gruwel, alles.