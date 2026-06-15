Op die proleet Josh Hokit na die Michelle Obama "een man" noemde na zijn overwinning, was dit het ultieme sportevenemet, en in al z'n Americana een van de beste vertoningen van de Amerikaanse geest ooit. Alle vechters deden hun walk-out vanuit the Oval Office, allen geflankeerd door twee Medal of Honor-ontvangers en een saluerende erewacht. Waarlijk, een evenement op hetzelfde niveau als de Whitney Houston Superbowl van 1991 (hier onderaan) tijdens de Eerste Golfoorlog.

Maar wat blijft het een bizarre sport hè: Max Holloway KO'de Justin Gaethje, Ilia Topuria KO'de Max Holloway, maar gisteravond VERNIETIGDE Justin Gaethje de ongeslagen (!) Ilia Topuria alsof hij er gewoon niets te zoeken had - met uitzondering van een aantal vlijmscherpe lichaamsstoten in ronde 2 waar Justin wel degelijk door neerging en Topuria in mount kwam. Justin was - begrijpelijk - de enorme onderhond (zo heet dat) bij de wedkantoren, maar hij verliet de ring bijna zonder schrammetje en Topuria was zo zwaar gehavend dat een dokter het gevecht bijna gestopt had na ronde 3, en Topuria en zijn broer tijdens de pauze van ronde 4 besloten de handdoek in de ring te gooien. Die rechter overhand uit de HEL op 3:02 van ronde 3 was het begin van het einde, en die knie op z'n rechterzij terwijl hij op de grond geknield zat tijdens de laatste seconden van ronde 4, was het einde van het einde.

Hij kon niet eens voor de uitreiking blijven, en vertrok onmiddellijk naar het ziekenhuis. Het doet allemaal erg denken aan wat Justin Tony Ferguson ooit aandeed, en daar herstelde hij nooit meer van. Grote verschil is natuurlijk wel dat Topuria 29 is, en Tony destijds 36. Maar, zoals Khabib zei: "er slaat gewoon niemand zo hard als Justin", en Khabib (die overtuigend van Justin won per triangle choke vanuit mount) kan het weten.

Ook enorm knap trouwens: Cyril Gane's KO op Alex Pereira, highlights helemaal onderaan.