Underdog Justin Gaethje verNIETIGT ongeslagen kampioen Ilia Topuria tijdens UFC White House
Hebben we het op GeenStijl al eens the greatest country on god's green earth genoemd eigenlijk (Google)?
Definitieve, liniebrede analyse
Gaethje absorbing the Faustian Spirit from the deceleration of independence before beating the breaks off Topuria as a +350 underdog is just further proof this nation has a mandate from heaven pic.twitter.com/C4d8rUaYlE— homans top guy (@passcoderonald) June 15, 2026
Op die proleet Josh Hokit na die Michelle Obama "een man" noemde na zijn overwinning, was dit het ultieme sportevenemet, en in al z'n Americana een van de beste vertoningen van de Amerikaanse geest ooit. Alle vechters deden hun walk-out vanuit the Oval Office, allen geflankeerd door twee Medal of Honor-ontvangers en een saluerende erewacht. Waarlijk, een evenement op hetzelfde niveau als de Whitney Houston Superbowl van 1991 (hier onderaan) tijdens de Eerste Golfoorlog.
Maar wat blijft het een bizarre sport hè: Max Holloway KO'de Justin Gaethje, Ilia Topuria KO'de Max Holloway, maar gisteravond VERNIETIGDE Justin Gaethje de ongeslagen (!) Ilia Topuria alsof hij er gewoon niets te zoeken had - met uitzondering van een aantal vlijmscherpe lichaamsstoten in ronde 2 waar Justin wel degelijk door neerging en Topuria in mount kwam. Justin was - begrijpelijk - de enorme onderhond (zo heet dat) bij de wedkantoren, maar hij verliet de ring bijna zonder schrammetje en Topuria was zo zwaar gehavend dat een dokter het gevecht bijna gestopt had na ronde 3, en Topuria en zijn broer tijdens de pauze van ronde 4 besloten de handdoek in de ring te gooien. Die rechter overhand uit de HEL op 3:02 van ronde 3 was het begin van het einde, en die knie op z'n rechterzij terwijl hij op de grond geknield zat tijdens de laatste seconden van ronde 4, was het einde van het einde.
Hij kon niet eens voor de uitreiking blijven, en vertrok onmiddellijk naar het ziekenhuis. Het doet allemaal erg denken aan wat Justin Tony Ferguson ooit aandeed, en daar herstelde hij nooit meer van. Grote verschil is natuurlijk wel dat Topuria 29 is, en Tony destijds 36. Maar, zoals Khabib zei: "er slaat gewoon niemand zo hard als Justin", en Khabib (die overtuigend van Justin won per triangle choke vanuit mount) kan het weten.
Ook enorm knap trouwens: Cyril Gane's KO op Alex Pereira, highlights helemaal onderaan.
Highlights
Dit onbestaanbare contrast
Heb genade
🤯 These slow-mo shots of Justin Gaethje landing bombs on Ilia Topuria. pic.twitter.com/OC2KO5io79— Home of Fight (@Home_of_Fight) June 15, 2026
Misschien wel de zwaarste schade die een kampioen ooit van een uitdager ontving
Ilia Topuria’s face before and after fighting Justin Gaethje 😳😬 pic.twitter.com/BO5T7WVD9d— Happy Punch (@HappyPunch) June 15, 2026
Account van Team Trump: "Year of the Patriot"
Year of the Patriot. https://t.co/FbLi9n5I15— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 15, 2026
Gaethje passing by Teddy Roosevelt, moments before he beats the shit out of the foreign sitting champion on the South Lawn in front of a crowd of 80,000. This is America. pic.twitter.com/HjETfYPa2n— Frontierism (@frontierism) June 15, 2026
Wat een beeld
"My mom loves you. She's your biggest fan." Justin Gaetje introduces his mother to President Trump. #UFCWhiteHouse #UFCFreedom250 pic.twitter.com/w5aRxbNc6g— Jorge Bonilla (@BonillaJL) June 15, 2026
Heerlijk bijbelvaste undercard ook
dat heet een Land
Just the beginning of a legendary night at the People’s House. 📸🇺🇸 pic.twitter.com/O1IYf2FNgM— The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026
WE GOT A FLYOVER AT #UFCWhiteHouse 🛩️— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 15, 2026
[ LIVE ON @ParamountPlus ] pic.twitter.com/6pxbREiigi
Cyril Gane's KO op Alex Pereira
Reaguursels
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