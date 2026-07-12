Conor McGregor blaast z'n eigen knie eruit met openingstrap, Max Holloway wint per TKO
Het blijft mensenwerk
🚨🚨— ✪ 𝔻𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕘𝕦𝕚𝕤𝕙𝕖𝕕 𝕃𝕠𝕟𝕖𝕣™️ (@BBN_Bucky) July 12, 2026
SHIT !
Conor McGregor blew out his knee with the first kick of the fight pic.twitter.com/SotuvL01Yl
Het Internet speculeerde op basis van deze beelden hevig dat Conor al geblesseerd was vlak voordat hij de ring instapte. Maar dat zou ten eerste helemaal niet stroken met deze opwarm-beelden back stage van een paar minuten eerder, en ten tweede ontkent Conor het zelf stellig en schrijft over zijn knie: "My head gasket is gone. Destroyed. I had no injury / injuries going into the fight. I was throwing kicks, planted and jumping, all throughout camp as well as backstage before the fight. This came out of nowhere. I am beyond dark here. I can only describe it as hell."
Ook daarna lijkt hij te zeggen dat hij het mentaal even heel zwaar heeft nu: "I was so sharp and so ready for this fight I cannot believe what has happened. The talk of me being off while walking in to the fight is nonsense. I was calm, ready, and confident. I am in shock what has taken place. The devil is literally staring at me right in front of my face here. I am not engaging. I will be at church tomorrow. I will overcome this. I will not be deterred. I will return."
De medische lezing lijkt ongeveer hierop neer te komen: "Right knee injury, worry for ACL/MCL Possible additional patella subluxation".
Max(imus) the Merciful gaf tijdens het gevecht 69 seconden meerdere keren bij de scheidsrechter aan dat Conor geblesseerd was en hij het gevecht wilde stoppen, maar toch ging hij schoorvoetend door tot McGregor het zelf opgaf.
Max(imus) the Merciful!
Max Holloway couldn’t stop making knee jokes while talking about Conor McGregor 😭— Happy Punch (@HappyPunch) July 12, 2026
“You guys are making me a terrible person, what the hell?” pic.twitter.com/IvaqTzjviX
De beelden waar mensen een blessure op voorhand in zagen, maar Conor ontkent dit stellig
Conor McGregor before entering the Octagon pic.twitter.com/2j39oSqbzt— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) July 12, 2026
Een paar minuten eerder was hij inderdaad nog in orde
Conor McGregor’s warm-up moments before walking out at #UFC329. pic.twitter.com/tLfK01Jie3— UFC (@ufc) July 12, 2026
Het vertrek
Conor McGregor leaving the arena immediately after #UFC329 pic.twitter.com/59wJ5j64wr— SportsCenter (@SportsCenter) July 12, 2026
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