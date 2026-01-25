Paddy Pimblett, zowel onuitstaanbaar als publiekslieveling, op een winstreak van 9 gevechten, waarvan de laatste tegen menselijke Geodude Michael Chandler. Tegen Justin Gaethje, wiens headkick KO tegen Dustin Poirier (!) z'n meest indrukwekkende recente wapenfeit was. Samengevat: een DOGFIGHT tussen een Scouser die per genetische bepaling niet knockout kan, en een autistische voorhamer die alleen maar vooruit kan en echt pas stopt als z'n lichten uitgaan - wat per strikes alleen Max Holloway lukte, en per submission alleen Charles Oliveira en KHABIB. Justin won, per unanieme jurybeslissing.