Justin Gaethje verslaat Paddy Pimblett per unanieme jurybeslissing
Scouser* Paddy vs Mexicaans-Duitse Amerikaan Justin G
Bekijk het volledige gevecht hierr
Paddy Pimblett, zowel onuitstaanbaar als publiekslieveling, op een winstreak van 9 gevechten, waarvan de laatste tegen menselijke Geodude Michael Chandler. Tegen Justin Gaethje, wiens headkick KO tegen Dustin Poirier (!) z'n meest indrukwekkende recente wapenfeit was. Samengevat: een DOGFIGHT tussen een Scouser die per genetische bepaling niet knockout kan, en een autistische voorhamer die alleen maar vooruit kan en echt pas stopt als z'n lichten uitgaan - wat per strikes alleen Max Holloway lukte, en per submission alleen Charles Oliveira en KHABIB. Justin won, per unanieme jurybeslissing.
woEF
Left it ALL in the Octagon 👏 😮💨 #UFC324— UFC Europe (@UFCEurope) January 25, 2026
Paddy Pimblett vs Justin Gaethje was a WAR! pic.twitter.com/WRWMjqLWsI
"That Scouser does not get knocked out"
"Scousers don't get knocked out!"@Justin_Gaethje pays tribute to Paddy the Baddy after their epic title fight #UFC324 pic.twitter.com/khsB89g9js— UFC Europe (@UFCEurope) January 25, 2026
