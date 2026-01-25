achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Justin Gaethje verslaat Paddy Pimblett per unanieme jurybeslissing

Scouser* Paddy vs Mexicaans-Duitse Amerikaan Justin G

Bekijk het volledige gevecht hierr

Paddy Pimblett, zowel onuitstaanbaar als publiekslieveling, op een winstreak van 9 gevechten, waarvan de laatste tegen menselijke Geodude Michael Chandler. Tegen Justin Gaethje, wiens headkick KO tegen Dustin Poirier (!) z'n meest indrukwekkende recente wapenfeit was. Samengevat: een DOGFIGHT tussen een Scouser die per genetische bepaling niet knockout kan, en een autistische voorhamer die alleen maar vooruit kan en echt pas stopt als z'n lichten uitgaan - wat per strikes alleen Max Holloway lukte, en per submission alleen Charles Oliveira en KHABIB. Justin won, per unanieme jurybeslissing.

woEF

"That Scouser does not get knocked out"

Tags: UFC, Justin Gaethje, Paddy Pimblett
@Spartacus | 25-01-26 | 18:00 | 5 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Khamzat domineert DDP, heeft hem 87% van het hele gevecht op de grond onder controle

AND NEW. Edoch: fans teleurgesteld omdat het dus allemaal grondcontrole was, zonder submission en weinig striking

@Spartacus | 17-08-25 | 14:30 | 86 reacties

Reinier de Ridder wint eerste UFC Main Event tegen legende Robert Whittaker

Het vleesgeworden VOC-schip (dossier) doet het opnieuw, en staat daarmee nu op 4/4 overwinningen binnen de UFC

@Spartacus | 27-07-25 | 10:33 | 54 reacties

Reinier de Ridder wint derde UFC-gevecht, TKO't ongeslagen Bo Nickal, daagt Sean Strickland uit

Verdomme doet-ie het WÉÉR en dit keer niet eens per submission maar KO/TKO met knuisten en knie

@Spartacus | 04-05-25 | 11:05 | 52 reacties

Reinier de Ridder WINT UFC MAIN CARD-debut tegen Kevin Holland in eerste ronde per RNC

Een body triangle met rear naked choke door een zwarte band BJJ, ja dan is het echt voorbij

@Spartacus | 19-01-25 | 11:00 | 71 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.