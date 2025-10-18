Even een voorbeschouwing in dit StamCafé. Reiniers eerste UFC-gevecht was 9 november 2024 en na twee submissions, een TKO en een winst per jurybeslissing tegen legende Robert Whitthaker staat hij morgen tegenover Brendan Allen (highlights). Dat zijn 5 gevechten binnen 11 maanden, en dat is een ongekende prestatie. Allen is een vervanger wegens de uitval van oorspronkelijke tegenstander Anthony 'Fluffy' Hernandez (heerlijke atleet, zie highlights), die eerder dus al van Brendan Allen won. Zonder het te onderschatten gaat Reinier vol zelfvertrouwen uit van een overwinning en lijkt hij eigenlijk al voorbij dit gevecht te kijken. En dan vallen z'n ogen toch onherroepelijk op de kampioenstitel in handen van menselijke weerwolf, de Tsjetsjeense Zweed uit Dubai, namelijk de doodenge Khamzat Chimaev. Maar goed, er is geen probleem dat niet opgelost kan worden met de Bredase kroeghoek. Maar eerst Allen, vannacht als MAIN EVENT om ongeveer 01:00. Wij slapen al, maar hier lekker UFC op Eurosport, ESPN MMA, en UFC Europe en UFC F5'en voor beeld.