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Bodycam. Beschonken, gepensioneerde UFC-kampioen Dustin Poirier wil met agent vechten

Hij waarschuwde hier altijd al voor, Dustin zonder doel is een risico voor zichzelf en omgeving

Dustin, geen kleine jongen. Versloeg Conor McGregor TWEE keer achter elkaar, maar verloor daarna vier van z'n zes laatste gevechten, waaronder de laatste twee tegen Islam Makhachev en zijn pensioensgevecht tegen Max Holloway (die binnenkort weer tegenover McGregor staat). Maar goed, Dustin heeft altijd al gezegd dat het leven zonder nieuw gevecht op de agenda hem moeizaam vergaat, en de drank altijd op de loer ligt. En afgelopen zondag werd hem wegens dronkenschap de toegang tot een Delta Airlines-vlucht ontzegd door een grondstewardess. Dat viel matig, waarna hij de bovenstaande confrontatie opzocht met een agent - die hem overigens meteen herkende. Tragisch beeld, al had het allemaal een stuk erger kunnen lopen. Sporttief als vanouds geeft Dustin de agent na afloop dan ook een boks en zegt "you did a great job", waarvan in beide richtingen akte. Zie voorbodes onderstaand.

Hij zei het altijd al: Dustin zonder doel is een risico voor zichzelf en omgeving

Tags: Dustin, UFC, Poirier
@Spartacus | 24-06-26 | 18:00 | 74 reacties

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