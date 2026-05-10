Sean Strickland doet het ondenkbare, wint van ongeslagen Khamzat Chimaev
Ze hadden er zin in
LET'S DO THIS THING 😤@KChimaev vs @SStricklandMMA— UFC (@ufc) May 10, 2026
Amerika's problematische oom Sean Strickland tegen ongeslagen Tsjetsjeense weerwolf Khamzat Chimaev. Sean won - volgens velen terecht - per split decision en daarmee blijft MMA math onbegrijpelijk. Sean verloor namelijk per split decision van Zuid-Afrikaanse witte neushoorn Dricus Du Plessis, diezelfde Dricus Du Plessis werd weer echt volledig gedomineerd door Khamzat Chimaev, en vervolgens wint Sean Strickland het van Khamzat Chimaev. Soms lijken het wel momentopnames! Waar het op neer leek te komen: de eerste ronde was totale gronddominantie door Khamzat, maar Sean had specifiek getraind om dat te kunnen overleven. Daarna kreeg Khamzats meesterlijke grondwerk steeds minder grip op Sean, die af en toe zelfs Khamzats voorheen onstuitbare single/double leg shoots wist te pareren. Een ongekende prestatie, analyse onderstaand. Hele gevecht hier, zolang-ie online staat.
Zo knap dit
BIG MOMENT FOR SEAN STRICKLAND IN ROUND TWO 😱 #UFC328 pic.twitter.com/s2edOUHcRe— UFC Europe (@UFCEurope) May 10, 2026
Analyse
Ja hier had Sean een probleem, maar hij kreeg het opgelost
The action begins 💥— UFC (@ufc) May 10, 2026
To the scorecards...— UFC (@ufc) May 10, 2026
Who will be crowned the middleweight champ?
(tevens Stamcafé)
