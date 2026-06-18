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Het is weer 2013! Conor McGregor trash talkt Max Holloway in aanloop naar terugkeer Octagon

Zoals Tony Soprana altijd zei: nostalgie is de hoogste vorm van vermaak

unc still got it

Ja kijk weet je als Halo een volledig hernieuwde versie van Halo 1 uit mag brengen, dan verdient de UFC ook wel eens een verzetje, ze hebben al zo weinig! Dus: aanstaande 12 juli 13 jaar (!) jaar na dato het tweede treffen tussen (gevallen) legende Conor McGregor en controversevrije publiekslieveling Max Holloway. McGregor verloor 3 van zijn vier laatste gevechten, waarvan de laatste twee tegen Dustin Poirier, waarvan de laatste in juli 2020 met zo'n catastrofale botfractuur aan z'n onderbeen, daarna belandde hij in talloze controverses, en werd z'n gezicht steeds meer balonachtig.

Max Holloway daarentegen WON in juli 2025 (!) nog overtuigend van dezelfde Dustin Poirier waar McGregor zes jaar geleden dus tweemaal overtuigend van verloor. En in 2024 KO'de hij Justin Gaethje nog, die vorige week de wereld schokte door Ilia Topuria compleet te vernietigen

Kortom, Holloway heeft over de hele linie de betere kaarten, en is in tegenstelling tot McGregor nog steeds een daadwerkelijk actieve vechter. En McGregor won in 2013 dan misschien wel van Holloway, maar dat was in tegenstelling tot veel gevechten van hem destijds, niet per KO maar per unanieme jurybeslissing. Kortom, we wedden het huis op Max, maar McGregor was toch de eerste vechter die het publiek écht betoverde en aan de UFC bond. Dus zodra we The Foggy Dew (onderstaand) door de arena horen blazen, zal de nostalgie niet ver achterblijven.

De trailer

Al Conors zonden vergeten zodra The Foggy Dew weer door de arena blaast

Hun gehele gevecht uit 2013

Tags: Conor McGregor, Max Holloway, UFC
@Spartacus | 18-06-26 | 18:00 | 29 reacties

Reaguursels

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