Tijd voor massale aangifte tegen Bob Vylan wegens het aanzetten tot haat en geweld. (137.c Sr) en opruiing (131 Sr). De directie van Paradiso is ook medeplichtig aan wat er gisteravond is gezegd (48.2 Sr). Laat je horen en doe aangifte! https://t.co/B4238czh4T

Je mag in Dit Land echt heel erg weinig zeggen. Zo is bijvoorbeeld Jan Roos van zijn bed gelicht door de politie vanwege overduidelijke grappen over Powned-journalisten die Ameland bezochten. En als dat niet mag, dan mag de combinatie van "Sometimes you have to kick a fucking nazi in the face!”, "Fuck the fascists, fuck the zionists!" en "Go find them in the streets!” zeker niet. Logisch dus, dat het OM in kaart gaat brengen wat er nou precies gezegd is (hierrr meer beeld & geluid). Ons dunkt dit een oproep tot geweld te zijn waarvan het zeker niet ondenkbeeldig is dat die gehoor vindt bij een jonge, boze aanhang. Dus natuurlijk MAG je daar aangifte tegen doen.

Maar. Het HOEFT niet. Aangifte doen tegen Bob Vylan betekent namelijk dat Bob Vylan nog meer de martelaar kan spelen, de rebel die (met aanvankelijk hartelijke steun van de burgemeester, dat dan weer wel) zich verzet tegen een overheid die de vrije expressie van kunstenaars onderdrukt. Net als in andere zaken waarbij massaal aangifte werd gedaan, speelt deze zaak de aangeklaagde alleen maar in de kaart. Want je kunt je eventjes fijn voelen over het trekken van een rode lijn in het zand, uiteindelijk lost het niets op.

Want aangifte doen tegen Bob Vylan betekent niet dat de daders van de Jodenjacht opeens wel allemaal vervolgd gaan worden. Aangifte doen tegen Bob Vylan betekent niet dat Yohay Sponder opeens wel provocerende grappen mag komen vertellen in Theater Bellevue, of in Paradiso, of ergens anders in Amsterdam. Aangifte doen tegen Bob Vylan betekent niet dat Joodse evenementen in Amsterdam (of ergens anders in Nederland) opeens wel zonder beveiliging door kunnen gaan. Aangifte doen tegen Bob Vylan betekent bovendien niet dat Bob Vylan en zijn aanhang zich opeens zullen ontwikkelen tot 'gemoedelijk en grappige' (wtf echt) burgers die een inclusieve samenleving voorstaan waarin iedereen, ook mensen die een andere mening hebben over Israël, zichzelf kan zijn. En zelfs als een aangifte Bob Vylan het zwijgen oplegt, blijven zijn ideeën en voorkeuren in een toch niet onaanzienlijk deel van de samenleving bestaan. Beter dat we dat probleem, meneer, dat blijft, in de bek kunnen kijken.

Dus het hoeft niet, aangifte doen tegen Bob Vylan. Maar hee. Het mag wel.