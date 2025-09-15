Hoofdstuk zoveel: na een lange aanloop riep Bob Vylan in Paradiso afgelopen zaterdag allemaal belachelijke dingen waarna een storm opstak, de poptempel met een laf statement kwam, allerlei mensen van hun zondag gebruikmaakte om aangifte te doen en de Tilburgse concertzaal 013 een groot kruis zette door een al gepland concert van Vylan. Die brengt zijn puberale pestpunk vanavond ook ten gehore in het Nijmeegse Doornroosje, dat voet bij stuk houdt en de show weigert te annuleren. Hun goed recht, zoals het ook het goed recht is van het Centraal Joods Overleg om de zooi middels een kort geding verboden te krijgen. Zaak dient vanmiddag; het is uw goed recht om er van alles en nog wat van te vinden.