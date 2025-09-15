achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Centraal Joods Overleg wil optreden Bob Vylan verbieden middels kort geding

Hoop poeha

Hoofdstuk zoveel: na een lange aanloop riep Bob Vylan in Paradiso afgelopen zaterdag allemaal belachelijke dingen waarna een storm opstak, de poptempel met een laf statement kwam, allerlei mensen van hun zondag gebruikmaakte om aangifte te doen en de Tilburgse concertzaal 013 een groot kruis zette door een al gepland concert van Vylan. Die brengt zijn puberale pestpunk vanavond ook ten gehore in het Nijmeegse Doornroosje, dat voet bij stuk houdt en de show weigert te annuleren. Hun goed recht, zoals het ook het goed recht is van het Centraal Joods Overleg om de zooi middels een kort geding verboden te krijgen. Zaak dient vanmiddag; het is uw goed recht om er van alles en nog wat van te vinden.

Tags: bob vylan, nijmegen, verbieden
@Schots, scheef | 15-09-25 | 11:32 | 275 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Bob Vylan in Paradiso, Grok slaat op hol, Epstein-list blijft geheim

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 13-07-25 | 09:00 | 95 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.