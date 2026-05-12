Het kan wél: vertrouwen in politiek en Tweede Kamer op laagste punt sinds begin meting CBS

Vertrouwen is goed, wantrouwen is beter

Er is ook goed nieuws: sinds het CBS het in 2012 begon te meten was het vertrouwen in de Tweede Kamer niet zo laag als nu. Ook het vertrouwen in 'politici' is op zijn allerlaagst. Nou worden er vandaag allerlei experts, waar de mensen moe van zijn, voor diverse camera's getrokken om te vertellen wat een zorgelijke ontwikkeling we hier bij de kladden. Terwijl: dit is helemaal geen slecht nieuws. Als er een groep mensen is die eens in de vier drie twee jaar allerlei volslagen onhaalbare beloftes doet zoals '10 steden bouwen', 'Grenzen dicht' of 'Toch maar weer VVD', waar iedere keer helemaal niets van terechtkomt, dan is het juist goed dat de burger die mensen niet meer vertrouwt. Het kan natuurlijk, dat er binnenkort opeens een ontzettend betrouwbare generatie politici opstaat die het bier gratis maakt, de azc's omturnt tot een soort tempels van harmonie en levensvreugde en alle georganiseerde misdadigers spontaan doet besluiten zich alleen nog maar toe te leggen op rapmuziek, maar de kans is groter van niet. Tot die tijd lijkt het ons zeer verstandig als het vertrouwen van de burger correspondeert met de betrouwbaarheid van politici. 100% vertrouwen in politici hebben past bij Noord-Korea, niet bij Nederland. We are very smart people, you know. Nog wat bonus-statistiekjes na de breek.

Vertrouwen het hoogst in: gemeenteraad

WTF. De gemeenteraad van Amsterdam zeker. Of die van Gorinchem.

Regionale verschillen

Niet geheel verrassend: het vertrouwen in de elite is het grootst in de regio's waar de elite zelf woont. Den Haag (politieke elite), Het Gooi (media-elite), Leiden (academische elite) en Zuid-West-Overijssel scoren het hoogst. Wacht even. Zuid-West-Overijssel? Oh wacht. Daar woont Eus!

Vertrouwen het hoogst bij: jongeren

Vette pech voor alle nitwits die dit soort nieuws willen misbruiken om 'burgerschapsprogramma's' aan het onderwijs te slijten. Jongeren hebben juist het meeste vertrouwen in instituties. Naïef, wel.

Tags: cbs, vertrouwen, politiek
@Ronaldo | 12-05-26 | 09:01 | 199 reacties

