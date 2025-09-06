Politiek bosgevecht. Wie wint?
Nou?
Helemaal een ding: bosgevechten tussen voetbalhooligans. Maar WAT NOU als de aanhangers van politieke partijen eens lekker zouden gaan knokken? WIE IS DE GEKSTE VAN NEDERLAND?
Henk Bleker Side (CDA)
Vak D (D66)
Brigata Hamas (DENK)
Hooligans 4 Christ (SGP)
GreenLeft Crew (GroenLinks)
Barra Brava (NSC)
Ton Elias Hooligan Firm (VVD)
Lenin Squad (SP)
50+ Fighting Crew (50Plus)
Meloen Side (ChristenUnie)
21 shots casuals (JA21)
KOM VECHTEN DAN
Reaguursels
