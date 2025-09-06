achtergrond

Politiek bosgevecht. Wie wint?

Nou?

Helemaal een ding: bosgevechten tussen voetbalhooligans. Maar WAT NOU als de aanhangers van politieke partijen eens lekker zouden gaan knokken? WIE IS DE GEKSTE VAN NEDERLAND?

Henk Bleker Side (CDA)

Vak D (D66)

Brigata Hamas (DENK)

Hooligans 4 Christ (SGP)

GreenLeft Crew (GroenLinks)

Barra Brava (NSC)

Ton Elias Hooligan Firm (VVD)

Lenin Squad (SP)

50+ Fighting Crew (50Plus)

Meloen Side (ChristenUnie)

21 shots casuals (JA21)

KOM VECHTEN DAN

Tags: politiek, vechten, hooligans
@Mosterd | 06-09-25 | 17:30 | 244 reacties

