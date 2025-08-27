achtergrond

4% Nederlanders heeft nog vertrouwen in politiek

HOE DAN

4% van de Nederlanders eet liever glas dan friet. 4% van de Nederlanders hoopt dat het morgen keihard waait & regent. 4% van de Nederlanders vond Johan Cruijff maar een vervelende betweter die niet kon voetballen. 4% van de Nederlanders denkt dat Peter-Jan Rens een leuke persoonlijkheid heeft. 4% van de Nederlanders vindt de Geldmaat juist een gezellige verbetering die een beetje sjeu in de maatschappij terugbrengt. 4% van de Nederlanders weet zeker dat Thierry Baudet gelijk heeft over de maanlanding. 4% van de Nederlanders is juist vóór onrecht. 4% van de Nederlanders leest weer een LinkedIn update en gaat vervolgens vrolijk en geïnspireerd aan de slag. 4% van de Nederlanders zal Malou Petter en Art Rooijakkers echt missen bij Nieuws van de Dag.  4% van de Nederlanders hoopt elke keer dat Suzanne Schulting verliest.  4% van de Nederlanders hoeft geen kers op de appelmoes. 4% van de Nederlanders houdt van steentjes in zijn schoen. 4% vindt 'gevoel voor humor' echt de belangrijkste eigenschap van een toekomstige partner. 

En 4% van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in de politiek.

Tags: politiek, vertrouwen, puinhoop
@Ronaldo | 27-08-25 | 18:00 | 23 reacties

