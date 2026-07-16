In de rubriek 'eens kijken wat het land nu weer totaal ontregelt': de droogteramp. De watertekorten zijn feitelijk, de droogtecommissies hebben opgeschaald, water sproeien is verboden, het is chaos. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren, dus we moeten ons voorbereiden op het ergste. Ook uit de kraan komt straks geen water meer, dan wordt het knokken om het laatste pak Bar Le Duc, er komt een kliklijn om de illegale watervoorraad van uw buurman te verlinken, BN'ers gaan een lied zingen, velen van ons zullen het niet overleven. Om de ernst van alles vast op ons te laten inwerken, in drooggelegde Stamcafé (droge wijn mag wel natuurlijk), de fotoserie DROOGTE IN NEDERLAND. Houd u vast.