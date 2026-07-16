Droogte des Doods in het Stamcafé
Foto: dit mag dus niet
In de rubriek 'eens kijken wat het land nu weer totaal ontregelt': de droogteramp. De watertekorten zijn feitelijk, de droogtecommissies hebben opgeschaald, water sproeien is verboden, het is chaos. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren, dus we moeten ons voorbereiden op het ergste. Ook uit de kraan komt straks geen water meer, dan wordt het knokken om het laatste pak Bar Le Duc, er komt een kliklijn om de illegale watervoorraad van uw buurman te verlinken, BN'ers gaan een lied zingen, velen van ons zullen het niet overleven. Om de ernst van alles vast op ons te laten inwerken, in drooggelegde Stamcafé (droge wijn mag wel natuurlijk), de fotoserie DROOGTE IN NEDERLAND. Houd u vast.
De middenberm, droog
Het land, droog
De Waal, droog
Almere, droog
De Zwarte Cross, droog
Tina Nijkamp, droog
Debby Gerritsen, behoeft geen uitleg
Het bos, droog
HEEL HOLLAND GORT- EN GORTDROOG
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