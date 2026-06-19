HITTESTRESS in het StamCafé
Beetje warm hier
Vanavond in het StamCafé ff alle ramen open en bij binnenkomst een gratis broodje gebraden mus want die zijn vanmiddag kant en klaar van het dak gevallen. In Limburg werd vandaag 35 graden gemeten, het KNMI had een liveblog (niet zo goed als de onze), in Driebergen werden mevrouwen uit voorzorg ondergespoten (foto) en de ANWB zette extra wegenwachten in. Ook in Frankrijk en België is het lekker warm en in Houston worden de Oranjefans gekookt. Het lijkt wel bijna zomer. Het is BLOEDJEHEET en we plakken allemaal, overal, van alle kanten. Maar toch moeten we ook even stilstaan bij de allergrootste slachtoffers, daar waar de klappen het hardst vielen en de HITTESTRESS tot een toppunt kwam. Dan bedoelen we natuurlijk onze hoofdstad. Het leed aldaar was dermate niet te overzien dat het ANP een FOTOSERIE online knalde met de titel "Hittestress in Amsterdam". Heet was het en gestrest waren ze. Om die arme Amsterdammers in onze thoughts en prayers te houden, beelden na de breek. Plakze en geniet van het onweer!
De HITTESTRESS spat er vanaf
Ongekend dit
Vreselijk, vreselijk
Ook de rondvaart was stressvol
ANP fotografeerde in Amsterdam ook een telefoon
U moet kiezen: Gaza of het Vondelpark op een hete dag
HORRORRRR
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