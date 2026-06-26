LIVEBLOG. Code Rood
Weertje he?
Wat kun je verwachten en wat kun je doen bij code rood voor extreme hitte? 🥵— KNMI (@KNMI) June 25, 2026
Extreme hitte kan leiden tot uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte. Ook koelt het 's nachts soms nauwelijks af, waardoor je lichaam minder goed kan herstellen. https://t.co/572p4IEFao pic.twitter.com/Xwjm1Wd9DU
Gisternacht was met 21,3 in De Bilt de warmste juninacht ooit, vandaag wordt het met plaatselijke 40 graden de heetste dag van de hittegolf en WE zijn een land van matiging, dus bij extremen gaat alles op slot, behalve de grenzen. Scholen dicht, alleen de weg op indien strikt noodzakelijk, zelfs het Nederlandse vlaggenschip PostNL-pakketbezorging blijft vandaag aangemeerd, en Nederlands jaarlijkse culturele hoogtepunt Defqon.1 sloot vannacht voortijdig - tot 'onvrede' van het publiek, waardoor de politie dan weer massaal uit moest rukken. En dat vanavond dus afgewisseld met tropisch onweer in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Maar laten we het eens hebben over het echte probleem, namelijk hitte-ongelijkheid, juist nu. Afijn, wij gaan flauwtes turven en LIVE.
Update 08:06 - Voetballer Mats Grotenbreg (28), maker van de winnende Hercules-goal tegen Ajax in 2023, is gisteren tijdens het zwemmen overleden door een aanvaring met een boot. Het ongeluk gebeurde in recreatiegebied de Mookerplas, onder Nijmegen.
Update 08:11 - Het is nu al boven de 27,2 graden in Maastricht. Zie live hittekaart van Weerplaza hier.
Update 08:12 - De NOS kopt: "Deze hittegolf was vrijwel onmogelijk zonder klimaatverandering".
Hitte verbroedert
#Defqon1 pic.twitter.com/fFkX8nIPOY— Mike Gerritsen (@MikeGerritsen) June 26, 2026
People going insane after Defqon1 got cancelled🙏#defqon1 #qdance pic.twitter.com/LXFWp0QlY3— C4T (@Da_C4tMan) June 26, 2026
De klassiekers van stal
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