Leeft u nog? Beetje geslapen? Wij ook niet. Het was warm en niet zo'n beetje ook. Vannacht was het 'tropisch' en dat is een toestand waarin doorgaans alleen landen in de tropen verkeren, maar we moeten het er nu eenmaal ook hier mee doen. Het positieve nieuws: Code Rood geldt alleen nog in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel tot vanavond 21.00 uur, omdat daar veel extremere hitte heerst dan in de andere provincies, die het moeten doen met Code Oranje of Geel. Nog meer positief nieuws: vanavond is voor heel het land Code Geel afgekondigd omdat er een overheerlijke alsmede verkoelende onweersbui aan zit te komen met kans op GROTE HAGELSTENEN. Hoe lekker is dat! Bent u echter een Code Rood-connaisseur, zweet u dan vandaag nog eenmaal peentjes, heb het nog even zalig benauwd, brand gezellig weg en schroei eens aangenaam en langzaam van de aarde voordat het voorbij is. Blijven wij gezond in de schaduw om het in de gaten te houden. We gaan weer zweetdruppels tellen en LIVE!

Update - We hebben inmiddels te maken met een regionale 'superhittegolf', vijf dagen achter elkaar boven de 30 graden. SUPER!!1!