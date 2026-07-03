Liveblog oorlog. Begrafenis Khamenei van start. Trump: 'onbegrijpelijk dat Joodse mensen op Democraten stemmen'
Rouwen kun je aan de sjiieten overlaten in Liveblog 171. Liveblog 170 las u hier
Sjiitische begrafenissen voelen, zoals eigenlijk het hele sjiisme, toch vooral als paddo-trip maar gun die mensen ook eens een verzetje. De meerdaagse begrafenisprocessie van wijlen ayatollah Khamenei ging gisteravond van start. De grote vraag is natuurlijk of zijn zoon en opvolger Mojtaba Khamenei zich zal vertonen en het antwoord is zeer waarschijnlijk nee, omdat hij nog altijd te gehavend is om zich te bewegen of vertonen, of inmiddels ook gewoon dood is. Wel verschenen er een aantal hooggeplaatste generaals voor het eerst weer in het openbaar, zoals de onderstaande IRGC-generaal Ahmad Vahidi. Van hem wordt gedacht dat hij tot de kleine binnencirkel van ayatollah Mojtaba Khamenei behoort, en waarschijnlijk vooral druk bezig is met doen alsof de ayatollah nog leeft.
In ander nieuws stelt Trump de belangrijke vragen, namelijk hoe Joodse mensen in vredesnaam op Democraten kunnen stemmen. En in weer ander nieuws rommelt het nog steeds in Zuid-Libanon, waar gistermiddag een IDF-reservist zwaargewond raakte in een vuurgevecht met een Hezbollah-infanterist. Ondertussen zijn de Amerikaanse en Iraanse delegaties nog steeds in Qatar, maar zijn er voorlopig geen nieuwe gesprekken aangekondigd. De vorige gesprekken boekten overigens "positieve vooruitgang", tenminste, dat zegt Pakistan, dat vooral heel trots is dat het een tussenpersoon mag zijn.
Update 08:43 - The Eagle (Jackson Hinkle) has landed in Teheran om de begrafenis van Khamenei bij te wonen. De Amerikaan was ook bij de begrafenis van Nasrallah, en is graag in Jemen.
Dít zijn teksten (en beelden)
A delegation of women seminary scholars and activists in international fields paid respects to the pure body of the martyred Leader. pic.twitter.com/TF87ywyZli— Tehran Times (@TehranTimes79) July 3, 2026
Hezbollah leaders, commanders and their families visit the coffin of former Iranian supreme leader Khamenei pic.twitter.com/OtTfqeT1RW— Conflict Radar (@Conflict_Radar) July 3, 2026
Lang niet gezien!
Vahidi appeared twice today before his picture near the coffin, once in a meeting with the president who presided the organizing committee for the funeral ceremony, and again at the Tehran Grand Mosalla. https://t.co/CGmGF8kEmY pic.twitter.com/GdT4vsMJgX— Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) July 2, 2026
Stelt alleen maar vragen!
U.S. President Donald Trump:— Open Source Intel (@Osint613) July 2, 2026
"How a Jewish person can vote for a Democrat is beyond me. I've been the best president in the history of Israel and they acknowledge." pic.twitter.com/8SaW8DkHTl
CENTCOM blikt terug
The start of July marks the end of a busy and successful first six months in 2026 at CENTCOM. pic.twitter.com/I7xHC6AH1p— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 2, 2026
Niet onwaar nee
Shia islam is just a really elaborate excuse for having all male half naked raves. pic.twitter.com/dWCcQh9oxe— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) March 16, 2025
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