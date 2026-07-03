Sjiitische begrafenissen voelen, zoals eigenlijk het hele sjiisme, toch vooral als paddo-trip maar gun die mensen ook eens een verzetje. De meerdaagse begrafenisprocessie van wijlen ayatollah Khamenei ging gisteravond van start. De grote vraag is natuurlijk of zijn zoon en opvolger Mojtaba Khamenei zich zal vertonen en het antwoord is zeer waarschijnlijk nee, omdat hij nog altijd te gehavend is om zich te bewegen of vertonen, of inmiddels ook gewoon dood is. Wel verschenen er een aantal hooggeplaatste generaals voor het eerst weer in het openbaar, zoals de onderstaande IRGC-generaal Ahmad Vahidi. Van hem wordt gedacht dat hij tot de kleine binnencirkel van ayatollah Mojtaba Khamenei behoort, en waarschijnlijk vooral druk bezig is met doen alsof de ayatollah nog leeft.

In ander nieuws stelt Trump de belangrijke vragen, namelijk hoe Joodse mensen in vredesnaam op Democraten kunnen stemmen. En in weer ander nieuws rommelt het nog steeds in Zuid-Libanon, waar gistermiddag een IDF-reservist zwaargewond raakte in een vuurgevecht met een Hezbollah-infanterist. Ondertussen zijn de Amerikaanse en Iraanse delegaties nog steeds in Qatar, maar zijn er voorlopig geen nieuwe gesprekken aangekondigd. De vorige gesprekken boekten overigens "positieve vooruitgang", tenminste, dat zegt Pakistan, dat vooral heel trots is dat het een tussenpersoon mag zijn.

Update 08:43 - The Eagle (Jackson Hinkle) has landed in Teheran om de begrafenis van Khamenei bij te wonen. De Amerikaan was ook bij de begrafenis van Nasrallah, en is graag in Jemen.