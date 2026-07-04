Liveblog oorlog. Verjaardagsfeestje Amerika van start, Iraniërs roepen 'dood aan Amerika' bij begrafenis Khamenei
Nummer 172, gisteren nummer 171
President Trump on beating Venezuela and "knocking the hell out of Iran": "We gave them a week off for a funeral, because we're nice, it's true." pic.twitter.com/ib2qdmNzqh— CSPAN (@cspan) July 4, 2026
Goedemorgen en gefeliciteerd Amerika. De festiviteiten rond de 250ste verjaardag van het land van vrije mensen, pistolen in scholen en hamburgers zijn vannacht officieel afgetrapt met een speech van president Trump bij Mount Rushmore, de berg waar het hoofd van Trump maar zo aan toegevoegd kan worden als we zijn regering ligt. Later vandaag wordt Trump nog verwacht bij 'de grootste vuurwerkshow ooit' bij het Freedom 250-festival in de hoofdstad. Gezellig allemaal. Hoe anders is de sfeer een eindje verderop, waar tijdens de begrafenis van Ali Khamenei vooral minder positieve geluiden over de VS te horen zijn. Nou horen we u denken: 'joh, ligt die ouwe ayatollah nog steeds niet onder de grond?' en daarop is het antwoord nee. We zitten slechts op dag 2 van het spektakel, het gedeelte van de ceremonie dat in Teheran plaatsvindt. Morgen wordt het lichaam van de grote leider nog een ereronde in Qoms, waarna het naar Irak vervoerd wordt om vervolgens weer naar Iran gebracht te worden, waar de
beste man wordt bijgezet in zijn geboortestad Mashhad. Veel tijd voor de VS om een geschikt moment voor een leuke fly-over te kiezen, hoewel Trump aangeeft dat ze Iran een week vrij hebben gegeven om Khamenei te begraven. Het blijft allemaal wankel en onvoorspelbaar, wie weet ziet Trump dit "Kill Trump"-spandoek en krijgt hij ineens weer de geest om de Revolutionaire Garde naar hun maagden te bombarderen, of wie weet is er toch ineens een deal. In beide gevallen leest u het HIER.
Iranians chant "Death to America" during the farewell ceremony for late Supreme Leader Ali Khamenei. pic.twitter.com/elmpH6JfGh— Clash Report (@clashreport) July 4, 2026
A "Kill Trump" flag is raised during the farewell ceremony for late Supreme Leader Ali Khamenei in Iran. pic.twitter.com/aCnKk5veEm— Clash Report (@clashreport) July 4, 2026
.@POTUS: From the roaring waters of Niagara Falls to the shimmering gushers of oil and fire in our beloved Texas, from the magnificent fields of corn and wheat and barley of our farms in the Midwest, to the vast canyons of finance in New York City, from the billowing stacks of… pic.twitter.com/LRmy8194mL— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2026
President Trump highlights the resiliency of Americans during his remarks at Mount Rushmore on the eve of America’s 250th anniversary.— Fox News (@FoxNews) July 4, 2026
“Show us a mountain and we'll just climb it. Show us an ocean, and we'll just cross it.”
“Show us a problem, and we will just solve it. Show us… pic.twitter.com/DGagjQGEuN
Fireworks above Mount Rushmore! 🇺🇸 pic.twitter.com/xAyatcKi2A— Margo Martin (@MargoMartin47) July 4, 2026
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