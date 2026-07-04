Goedemorgen en gefeliciteerd Amerika. De festiviteiten rond de 250ste verjaardag van het land van vrije mensen, pistolen in scholen en hamburgers zijn vannacht officieel afgetrapt met een speech van president Trump bij Mount Rushmore, de berg waar het hoofd van Trump maar zo aan toegevoegd kan worden als we zijn regering ligt. Later vandaag wordt Trump nog verwacht bij 'de grootste vuurwerkshow ooit' bij het Freedom 250-festival in de hoofdstad. Gezellig allemaal. Hoe anders is de sfeer een eindje verderop, waar tijdens de begrafenis van Ali Khamenei vooral minder positieve geluiden over de VS te horen zijn. Nou horen we u denken: 'joh, ligt die ouwe ayatollah nog steeds niet onder de grond?' en daarop is het antwoord nee. We zitten slechts op dag 2 van het spektakel, het gedeelte van de ceremonie dat in Teheran plaatsvindt. Morgen wordt het lichaam van de grote leider nog een ereronde in Qoms, waarna het naar Irak vervoerd wordt om vervolgens weer naar Iran gebracht te worden, waar de beste man wordt bijgezet in zijn geboortestad Mashhad. Veel tijd voor de VS om een geschikt moment voor een leuke fly-over te kiezen, hoewel Trump aangeeft dat ze Iran een week vrij hebben gegeven om Khamenei te begraven. Het blijft allemaal wankel en onvoorspelbaar, wie weet ziet Trump dit "Kill Trump"-spandoek en krijgt hij ineens weer de geest om de Revolutionaire Garde naar hun maagden te bombarderen, of wie weet is er toch ineens een deal. In beide gevallen leest u het HIER.