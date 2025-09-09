Zondvloedachtige neerslagen dinsdag! Lokaal tot bijna 100 millimeter & beoosten NL tot 150-200! Zeer koud! dinsdagmiddag met soms 12 graden en dat is 17 tot 19 graden lager dan zondag Later in de maand weer een warmteoprisping! Beluister de toelichting via de weerprimeurlijn. pic.twitter.com/wIDHgCNRHO

Als u dit leest en nog niet bent weggespoeld: zoek het hogerop. De Regen des Doods heeft Luxemburg al van de kaart gespoeld en hangt intussen boven Nederland. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen met plaatselijk meer dan 50 millimeter nattigheid, daar geldt in verband met verwachte overlast Code Geel. Bij de Belgen is inmiddels opgeschaald naar Code Oranje. Het zwaarste stukje zondvloed trekt in de loop van de middag naar het noorden. Als iemand ons zoekt zitten wij met rubberbootjes bovenop GSHQ.