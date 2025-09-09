Heel Holland NAT
Zondvloed toch niet na ons
Zondvloedachtige neerslagen dinsdag! Lokaal tot bijna 100 millimeter & beoosten NL tot 150-200!— Marc Putto weerkundig strateeg / mediameteoroloog (@Weerprimeur) September 8, 2025
Zeer koud! dinsdagmiddag met soms 12 graden en dat is 17 tot 19 graden lager dan zondag
Later in de maand weer een warmteoprisping!
Beluister de toelichting via de weerprimeurlijn. pic.twitter.com/wIDHgCNRHO
Als u dit leest en nog niet bent weggespoeld: zoek het hogerop. De Regen des Doods heeft Luxemburg al van de kaart gespoeld en hangt intussen boven Nederland. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen met plaatselijk meer dan 50 millimeter nattigheid, daar geldt in verband met verwachte overlast Code Geel. Bij de Belgen is inmiddels opgeschaald naar Code Oranje. Het zwaarste stukje zondvloed trekt in de loop van de middag naar het noorden. Als iemand ons zoekt zitten wij met rubberbootjes bovenop GSHQ.
Het water: komt
Actuele situatie nabij Vianden (Luxemburg). Lokaal ruim 100 tot 150mm reeds naar omlaag gekomen. Vrees voor opnieuw flinke overstromingen in de lager geleden gebieden. Bedankt John om door te sturen! Zelf ook beelden? Mail naar media@noodweer.be pic.twitter.com/yqXXURQKHh— NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) September 9, 2025
Overstromings in Luxemburg
➡️ Après les #orages d'hier soir, et les #pluies abondantes qui n'ont cessé de se produire dans la nuit sur le #Luxembourg, des #inondations ont lieu jusque dans la capitale du duché.— Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 9, 2025
➡️ Entre 70 et 100 millimètres sont tombés en 24 heures ! 🌊 (🎥via https://t.co/FHgFI439YA).… pic.twitter.com/U2pSyhs5sw
