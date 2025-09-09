achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Heel Holland NAT

Zondvloed toch niet na ons

Als u dit leest en nog niet bent weggespoeld: zoek het hogerop. De Regen des Doods heeft Luxemburg al van de kaart gespoeld en hangt intussen boven Nederland. De provincie Limburg wordt het zwaarst getroffen met plaatselijk meer dan 50 millimeter nattigheid, daar geldt in verband met verwachte overlast Code Geel. Bij de Belgen is inmiddels opgeschaald naar Code Oranje. Het zwaarste stukje zondvloed trekt in de loop van de middag naar het noorden. Als iemand ons zoekt zitten wij met rubberbootjes bovenop GSHQ.

Het water: komt

Overstromings in Luxemburg

Tags: kutweer, hondenweer, knmi
@Zorro | 09-09-25 | 12:21 | 85 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.