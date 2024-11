🟠 Code oranje voor storm Conall, die vandaag zorgt voor zeer zware windstoten in het noorden van het land. Houd via de KNMI-app of de website in de gaten wanneer de weerwaarschuwing voor jouw provincie geldt. https://t.co/mVXrIU9BIw #Conall pic.twitter.com/v75OQgs1oF

Vanmiddag CODE GEEL in grote delen van het land vanwege storm Conall. Een Engelse naam, gegeven door de Nederlandse weernerds. In Engeland vallen de zwaarste klappen en is bovendien al overlast door zware regen. Niet alleen worden er hier zware windstoten verwacht, maar ook zware windstoten met "(zeer)" ervoor dus dan weet je wel dat het menens wordt. Het ziet ernaar uit dat de zuidelijke provincies gespaard worden door de weergoden, dus bij Omroep Brabant is men blij. Maar voor het deel van Nederland dat de G wel normaal uitspreekt wordt het AFZIEN. "Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. Er is kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels." Juist, rondvliegende TUINMEUBELS. In het noordwesten is zelfs kans op windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. HOUD U VAST.

Instant update - KLM schrapt uit voorzorg tientallen vluchten

UPDATE - CODE ORANJE, windstoten 130 km/u verwacht