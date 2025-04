De meivakantie staat weer voor de deur en u dacht natuurlijk dat u er zonder zorgen opuit kon gaan met de kinderen. Richting Noord-Italie of zo, gezellig aan het Garda- of Comomeer of misschien doet u eens wat geks en gaat naar het Lago Maggiore! Maar ook steden als Milaan en Turijn in dat rijke noorden leken u wel wat, voetbalstadion bezoeken. Nou wij zeggen: DOE HET NIET. Bespaar uzelf de mislukte vakantie, de teleurstelling die u zich nog jarenlang zal heugen, het gezeik van de kinderen als het zwembad is gesloten, het waterballet waar u geheid in belandt (toch zwemmen). San Siro te Milaan en het Allianz Stadium in Turijn zullen niet meer dan een gevulde badkuip zijn. Het noorden van Italië en het zuiden van Zwitserland worden namelijk geteisterd door NOODWEER, waardoor de nationale weerdiensten daar code groen geel blauw paars roze ROOD hebben afgegeven! In het zuiden van Zwitserland kan zelfs twee meter sneeuw vallen. Twee meter! Dat zijn twee Roel van Velzens op elkaar, op een krukje, op hakken, met een hoge hoed op.

En als u denkt 'ik trotseer het noodweer, door de wind, door de regen, dwars door alles heen, want wij Nederlanders zijn wel wat gewend!' dan fluisteren we u nog één ding in het oor om u definitief te bewegen tot... stilstand. Beste vakantieganger, er staan vandaag en morgen heel veel FILES.