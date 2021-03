Uitmuntend werk van Insta-account offtoiceland, dat huid en drone riskeert om u te laten zien wat niemand ooit eerder zag. Maar goed, IJsland dus, waar alles moeilijke namen heeft en vulkaan Fagradalsfjall (maps) dus ook. Die staat op 32 km afstand van Reykjavik flink te sputteren afgelopen dagen en dat is in die regio de eerste in 900 jaar, lezen we op Al-Jazeera. Vulkaan Fagradalsfjall zelf was al 6000 jaar stil en de drone footage van destijds is kwijt. Er wordt weinig gevaar verwacht voor omstanders. "Currently, gas pollution is not expected to cause much discomfort for people except close up to the source of the eruption," aldus het lokale KNMI. Kortom, deze eruptie heeft alleen maar winnaars. Meer moois inclusief livestream, na de breek. En nog veel meer moois in dit machtige draadje niet (te verwarren met uw lid).

