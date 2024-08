GROTE BALLEN VAN VUUR op Sicilië. Het Italiaanse eiland werd in de nacht van woensdag op donderdag wakker gehouden door een flinke uitbarsting van de Etna. De 'lavafontein' die het produceerde veroorzaakte een wolk van vulkanische gassen en as die een hoogte van 9500 meter bereikte. Op beelden uit Catania is te zien hoe de straten aldaar bedekt zijn met vulkanische as. Goed voor de plantjes, zullen we maar zeggen.

Vanwege het neerdalen van de as in en om Sicilië is het vliegveld van Catania tot 18:00 gesloten. De vulkaan lijkt zich inmiddels weer redelijk koest te houden. NATUURGEWELD en de aftermath na de breek.