In politiek Den Haag moeten we nog even wachten op de vulkaanuitbarsting maar aan de oostkant van Sicilië is het nu al menens. Daar is de Etna namelijk uitgebarsten en die laat daarmee eventjes mooi zien dat de grootste actieve vulkaan van Europa echt niet alleen maar aan het pitten is, nee nee, hij kan ook nog gewoon actief zijn. Terwijl toeristen de berg nog gezellig aan het beklimmen waren spuit de lava en as sinds vanochtend uit de krater, en dat is best eh eng. Als zoiets gebeurt kun je natuurlijk gaan dansen op de vulkaan (excuses), maar het is veeleer aan te raden om te rennen voor je leven. Hieronder spectaculaire maar toch ook enigszins angstaanjagende en dystopische beelden van de rookwolken en panikerende toeristen onder de azuurblauwe Italiaanse hemel.