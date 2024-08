Het heeft een goede 3 dagen geduurd, dat hete weer. Voor een deel van Nederland is het mogelijk richting het eind van de middag AFGELOPEN. Overal behalve Noord-Holland, Flevoland en Friesland geldt CODE GEEL in verband met het hete weer en kans op zwaar onweer. Het midden en oosten van het land lijkt het zwaarst aan de beurt. Er worden hagelstenen verwacht zo groot als KLEINE WALNOTEN (of zoiets, red.). Of er gebeurt helemaal niets, dat kan natuurlijk ook.