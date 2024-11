Opgepast lieve mensen. Het is na gisteren & eergisteren wederom teringglad en derhalve tot 10.00 uur overal Code Geel, behalve op de Wadden, maar daar zijn ze nou eenmaal wat stoerder. Overal forse vertraging en gladheid en ellende. Gisterenavond was het al totale chaos met horrorvertraging des doods op de N9 en moest de FIRESTORM worden ingezet - al doet die naam gaver vermoeden dan het ding daadwerkelijk is. Van de trein moeten we het ""tegenwoordig"" ook al niet hebben dus het is een gekkenhuis. Desalniettemin: beter wat te laat op uw werk komen, dan helemaal niet op uw werk komen. Hou u veilig zo lang als wij leven.